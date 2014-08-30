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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 30 августа 2014
Эвертон
30.08.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
3 : 6
Завершен
Челси
45'
К. Миральяс
69'
С. Нейсмит
76'
С. Это'О
1'
Д. Коста
3'
Б. Иванович
67'
Ш. Коулмен (АГ)
74'
Н. Матич
77'
Рамирес
90'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
90'
ГОЛ! 3:6!
Д. Коста
Пас отдал
Д. Оби Микел
Замена
М. Бешич
️️️️
Р. Лукаку
89'
89'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
С. Фабрегас
83'
Замена
Ф. Луис
️️️️
Э. Азар
82'
Желтая карточка
С. Фабрегас
77'
ГОЛ! 3:5!
Рамирес
Пас отдал
Н. Матич
ГОЛ! 3:4!
С. Это'О
Пас отдал
Л. Бэйнс
76'
75'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Виллиан
74'
ГОЛ! 2:4!
Н. Матич
Пас отдал
Рамирес
Замена
С. Это'О
️️️️
Э. МакГиди
70'
ГОЛ! 2:3!
С. Нейсмит
Пас отдал
Э. МакГиди
69'
Желтая карточка
Т. Ховард
68'
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Ш. Коулмен
64'
Желтая карточка
Рамирес
56'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 1:2!
К. Миральяс
Пас отдал
Ш. Коулмен
45'
3'
ГОЛ! 0:2!
Б. Иванович
Пас отдал
Рамирес
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
14
Стивен Нейсмит
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
16
МакКарти
18
Бэрри
87
Миральяс
46
МакГиди
14
Нейсмит
9
Лукаку
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
18
Матич
7
Рамирес
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
9
Лукаку
17
Бешич
17
Бешич
9
Лукаку
46
МакГиди
9
Это'О
9
Это'О
46
МакГиди
10
Азар
16
Луис
16
Луис
10
Азар
10
Виллиан
12
Оби Микел
12
Оби Микел
10
Виллиан
4
Фабрегас
11
Дрогба
11
Дрогба
4
Фабрегас
Остались в запасе
Эвертон
Челси
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эвертон - Челси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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