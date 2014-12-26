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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 26 декабря 2014
Челси
26.12.2014, пятница, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
29'
Д. Терри
64'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Хэм
Замена
Рамирес
️️️️
Виллиан
86'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Коста
82'
74'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
С. Даунинг
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Э. Азар
64'
62'
Замена
А. Сонг
️️️️
М. Нобл
62'
Замена
Д. Сахо
️️️️
Э. Кэрролл
60'
Желтая карточка
У. Рид
30'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
Пас отдал
Д. Коста
29'
26'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
13
Эннер Валенсия
ЛВ
4
Кевин Нолан
(К)
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Куртуа
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
8
Оскар
10
Азар
4
Фабрегас
10
Виллиан
19
Коста
4-2-1-2-1
13
Адриан
6
Дженкинсон
39
Коллинс
23
Рид
3
Крессуэлл
4
Нолан
8
Куяте
16
Нобл
19
Даунинг
13
Валенсия
9
Кэрролл
10
Виллиан
7
Рамирес
7
Рамирес
10
Виллиан
19
Коста
11
Дрогба
11
Дрогба
19
Коста
16
Нобл
8
Сонг
8
Сонг
16
Нобл
19
Даунинг
31
Амалфитано
31
Амалфитано
19
Даунинг
9
Кэрролл
25
Сахо
25
Сахо
9
Кэрролл
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Челси - Вест Хэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 15:00 (прямая)
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