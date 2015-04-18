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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 апреля 2015
Челси
18.04.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
38'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
А. Эррера
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
90'
+4
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
С. Фабрегас
90'
+2
80'
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Л. Шоу
70'
Замена
А. Янузай
️️️️
Х. Мата
70'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Э. Янг
Замена
Рамирес
️️️️
Оскар
67'
Желтая карточка
Оскар
62'
Желтая карточка
Б. Иванович
56'
Желтая карточка
Д. Дрогба
53'
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Оскар
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
4
Курт Зума
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
32
Уэйн Руни
(К)
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Манчестер Юнайтед
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
4
Зума
18
Матич
10
Азар
4
Фабрегас
8
Оскар
11
Дрогба
3-3-2-1-1
43
Де Хеа
23
Шоу
17
МакНэйр
6
Смоллинг
25
Валенсия
32
Руни
15
Янг
21
Эррера
25
Феллайни
64
Мата
9
Фалькао
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
8
Оскар
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Оскар
4
Фабрегас
12
Оби Микел
12
Оби Микел
4
Фабрегас
23
Шоу
6
Блэкетт
6
Блэкетт
23
Шоу
15
Янг
11
Ди Мария
11
Ди Мария
15
Янг
64
Мата
24
Янузай
24
Янузай
64
Мата
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Виктор Вальдес
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 18:55 (прямая)
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