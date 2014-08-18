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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Челси
Бернли - Челси: обзор матча 18 августа 2014
Бернли
18.08.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Челси
14'
С. Эрфилд
16'
Д. Коста
19'
А. Шюррле
31'
Б. Иванович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Челси
Желтая карточка
М. Сорделл
87'
84'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Э. Азар
Замена
М. Сорделл
️️️️
Д. Ингс
82'
81'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Оскар
78'
Замена
Виллиан
️️️️
А. Шюррле
Замена
М. Кайтли
️️️️
М. Тэйлор
71'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Л. Юткевич
70'
31'
ГОЛ! 1:3!
Б. Иванович
Пас отдал
С. Фабрегас
29'
Желтая карточка
Д. Коста
19'
ГОЛ! 1:2!
А. Шюррле
Пас отдал
С. Фабрегас
16'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
С. Эрфилд
Пас отдал
М. Тэйлор
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
28
Дэнни Ингс
АП
31
Мэттью Тэйлор
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
20
Андре Шюррле
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Росс Уоллес
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-4-1-1
22
Хитон
15
Ми
4
Дафф
5
Шекелл
2
Триппьер
37
Эрфилд
25
Марни
3
Джонс
31
Тэйлор
28
Ингс
10
Юткевич
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
4
Фабрегас
18
Матич
8
Оскар
20
Шюррле
10
Азар
19
Коста
31
Тэйлор
28
Кайтли
28
Кайтли
31
Тэйлор
10
Юткевич
35
Барнс
35
Барнс
10
Юткевич
28
Ингс
9
Сорделл
9
Сорделл
28
Ингс
20
Шюррле
10
Виллиан
10
Виллиан
20
Шюррле
8
Оскар
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Оскар
10
Азар
11
Дрогба
11
Дрогба
10
Азар
Остались в запасе
Бернли
Челси
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Росс Уоллес
ЦП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бернли - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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