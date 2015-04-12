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Куинз Парк Рейнджерс - Челси
Куинз Парк Рейнджерс - Челси: обзор матча 12 апреля 2015
Куинз Парк Рейнджерс
12.04.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Челси
88'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Челси
Замена
Р. Данн
️️️️
М. Исла
90'
+2
90'
+2
Замена
К. Зума
️️️️
С. Фабрегас
88'
ГОЛ! 0:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
Э. Азар
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Б. Замора
83'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Сандро
81'
80'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Сандро
78'
Желтая карточка
Б. Замора
74'
60'
Желтая карточка
Д. Дрогба
56'
Замена
Оскар
️️️️
Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
6
Клинт Хилл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
20
Карл Хенри
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
30
Сандро
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
32
Чарли Остин
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ОП
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Куинз Парк Рейнджерс
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Ричард Данн
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
41
Брендон Комли
ЦП
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Хилл
5
Онуоха
29
Колкер
22
Исла
20
Хенри
8
Бартон
30
Сандро
25
Филлипс
25
Замора
32
Остин
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
4
Фабрегас
18
Матич
7
Рамирес
10
Азар
10
Виллиан
11
Дрогба
22
Исла
22
Данн
22
Данн
22
Исла
30
Сандро
19
Кранчар
19
Кранчар
30
Сандро
25
Замора
30
Хойлетт
30
Хойлетт
25
Замора
10
Виллиан
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Виллиан
4
Фабрегас
4
Зума
4
Зума
4
Фабрегас
7
Рамирес
8
Оскар
8
Оскар
7
Рамирес
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
41
Брендон Комли
ЦП
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Крис Рэмси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
41
Брендон Комли
ЦП
39
Рис Грего-Кокс
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Крис Рэмси
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Лофтус Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1 14:55 (прямая)
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