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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Лестер
Челси - Лестер: обзор матча 23 августа 2014
Челси
23.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
63'
Д. Коста
77'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Лестер
84'
Замена
К. Вуд
️️️️
Л. Ульоа
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Коста
80'
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
С. Фабрегас
77'
73'
Замена
Г. Тэйлор-Флетчер
️️️️
Д. Хаммонд
72'
Травма
Д. Хаммонд
Замена
Виллиан
️️️️
Оскар
70'
68'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Марез
Замена
Рамирес
️️️️
А. Шюррле
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Б. Иванович
63'
51'
Желтая карточка
Д. Хаммонд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Оскар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ОП
10
Эден Азар
АП
20
Андре Шюррле
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
35
Дин Хаммонд
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
93
Антони Кноккарт
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
4-2-3-1
1
Куртуа
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Азар
20
Шюррле
19
Коста
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Де Лат
26
Мур
5
Морган
15
Кончески
10
Кинг
35
Хаммонд
27
Шлупп
26
Марез
11
Ульоа
35
Наджент
8
Оскар
10
Виллиан
10
Виллиан
8
Оскар
20
Шюррле
7
Рамирес
7
Рамирес
20
Шюррле
19
Коста
11
Дрогба
11
Дрогба
19
Коста
26
Марез
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
26
Марез
11
Ульоа
9
Вуд
9
Вуд
11
Ульоа
35
Хаммонд
22
Тэйлор-Флетчер
22
Тэйлор-Флетчер
35
Хаммонд
Остались в запасе
Челси
Лестер
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
14
Том Хоппер
ЦФ
93
Антони Кноккарт
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
14
Том Хоппер
ЦФ
93
Антони Кноккарт
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Челси - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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