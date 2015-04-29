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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 29 апреля 2015
Лестер
29.04.2015, среда, 21:45
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Челси
45+3'
М. Олбрайтон
48'
Д. Дрогба
79'
Д. Терри
83'
Рамирес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Челси
89'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
С. Фабрегас
87'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Э. Азар
84'
Замена
К. Зума
️️️️
Виллиан
83'
ГОЛ! 1:3!
Рамирес
Пас отдал
С. Фабрегас
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Терри
Замена
Р. Марез
️️️️
Д. Варди
76'
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Б. Иванович
ГОЛ! 1:0!
М. Олбрайтон
Пас отдал
Д. Варди
45'
+3
Желтая карточка
П. Кончески
35'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Р. Хут
24'
Травма
Р. Хут
22'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Э. Кинг
19'
Травма
Э. Кинг
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Уэс Морган
(К)
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
3-2-3-2
1
Шмейхель
6
Хут
27
Василевски
5
Морган
15
Кончески
11
Олбрайтон
10
Кинг
91
Камбьяссо
4
Дринкуотер
11
Ульоа
9
Варди
4-2-2-1-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
20
Иванович
26
Терри
7
Рамирес
18
Матич
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
11
Дрогба
6
Хут
2
Де Лат
2
Де Лат
6
Хут
10
Кинг
37
Джеймс
37
Джеймс
10
Кинг
9
Варди
26
Марез
26
Марез
9
Варди
10
Азар
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Азар
10
Виллиан
4
Зума
4
Зума
10
Виллиан
4
Фабрегас
12
Оби Микел
12
Оби Микел
4
Фабрегас
Остались в запасе
Лестер
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
35
Дин Хаммонд
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
35
Дин Хаммонд
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лестер - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кинг Пауэр
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