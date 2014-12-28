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Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 28 декабря 2014
Саутгемптон
28.12.2014, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Челси
15'
С. Мане
44'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Челси
Желтая карточка
Г. Пелле
90'
+4
87'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
Вторая желтая
М. Шнейдерлен
86'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
С. Дэвис
76'
73'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Оби Микел
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
70'
Замена
Ф. Гардош
️️️️
М. Йошида
60'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Тадич
58'
Желтая карточка
М. Йошида
57'
55'
Желтая карточка
С. Фабрегас
46'
Замена
Виллиан
️️️️
А. Шюррле
44'
ГОЛ! 1:1!
Э. Азар
Пас отдал
С. Фабрегас
27'
Желтая карточка
Н. Матич
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Тадич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
18
Неманья Матич
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Андре Шюррле
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-2-1-2-1
17
Форстер
23
Таргетт
6
Фонте
4
Йошида
23
Алдервейрелд
2
Ваньяма
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
4-2-3-1
1
Куртуа
20
Иванович
26
Терри
24
Кэхилл
16
Луис
18
Матич
12
Оби Микел
20
Шюррле
4
Фабрегас
10
Азар
19
Коста
4
Йошида
24
Гардош
24
Гардош
4
Йошида
10
Тадич
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Тадич
10
Дэвис
7
Лонг
7
Лонг
10
Дэвис
20
Шюррле
10
Виллиан
10
Виллиан
20
Шюррле
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
12
Оби Микел
11
Дрогба
11
Дрогба
12
Оби Микел
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Ллойд Исгров
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Ллойд Исгров
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Саутгемптон - Челси
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 17:00 (прямая)
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