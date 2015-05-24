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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Сандерленд
Челси - Сандерленд: обзор матча 24 мая 2015
Челси
24.05.2015, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Сандерленд
37'
Д. Коста (П)
70'
Л. Реми
88'
Л. Реми
26'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сандерленд
ГОЛ! 3:1!
Л. Реми
Пас отдал
Н. Матич
88'
Желтая карточка
Н. Матич
82'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
Д. Оби Микел
78'
75'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
А. Джонсон
ГОЛ! 2:1!
Л. Реми
Пас отдал
Э. Азар
70'
Замена
Л. Реми
️️️️
Х. Куадрадо
44'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Коста
37'
32'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Дрогба
30'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Пас отдал
А. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чех
24
Кэхилл
20
Иванович
26
Терри
3
Аспиликуэта
18
Матич
12
Оби Микел
7
Куадрадо
10
Азар
10
Виллиан
11
Дрогба
4-3-3
1
Манноне
2
Джонс
4
Коатес
16
О'Ши
15
ван Анхолт
11
Джонсон
6
Родуэлл
7
Ларссон
26
Флетчер
9
Дефо
13
Уикхэм
12
Оби Микел
15
Кристенсен
15
Кристенсен
12
Оби Микел
7
Куадрадо
14
Реми
14
Реми
7
Куадрадо
11
Дрогба
19
Коста
19
Коста
11
Дрогба
11
Джонсон
15
Джаккерини
15
Джаккерини
11
Джонсон
Остались в запасе
Челси
Сандерленд
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Челси - Сандерленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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