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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Челси
Сандерленд - Челси: обзор матча 29 ноября 2014
Сандерленд
29.11.2014, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Челси
Желтая карточка
Ж. Гомес
90'
+1
Желтая карточка
С. Вергини
88'
85'
Желтая карточка
Н. Матич
84'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Виллиан
75'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
75'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Оскар
Желтая карточка
Д. О'Ши
74'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
С. Флетчер
62'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Д. Родуэлл
61'
54'
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Антони Ревейер
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
(К)
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
6
Ли Каттермол
ОП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-3-2
25
Пантилимон
15
Ревейер
30
Браун
16
О'Ши
2
Вергини
6
Каттермол
11
Джонсон
6
Родуэлл
7
Ларссон
26
Флетчер
13
Уикхэм
4-1-3-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
18
Матич
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
6
Родуэлл
16
Гомес
16
Гомес
6
Родуэлл
26
Флетчер
17
Алтидор
17
Алтидор
26
Флетчер
10
Виллиан
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Виллиан
8
Оскар
11
Дрогба
11
Дрогба
8
Оскар
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
Остались в запасе
Сандерленд
Челси
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сандерленд - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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