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Челси - Куинз Парк Рейнджерс
Челси - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 ноября 2014
Челси
01.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
32'
Оскар
75'
Э. Азар (П)
62'
Ч. Остин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Рамирес
️️️️
Э. Азар
90'
+3
84'
Замена
А. Траоре
️️️️
Л. Фер
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Коста
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Азар
75'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Виллиан
64'
62'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Л. Фер
59'
Замена
Б. Замора
️️️️
Д. Хойлетт
ГОЛ! 1:0!
Оскар
Пас отдал
С. Фабрегас
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
22
Ричард Данн
(К)
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
20
Карл Хенри
ЛП
8
Лерой Фер
ОП
30
Сандро
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Челси
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
28
Брайн Мерфи
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
16
Луис
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
18
Матич
10
Азар
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Виллиан
19
Коста
4-1-3-2
31
Грин
22
Исла
22
Данн
29
Колкер
3
Юн Сук-Йон
8
Фер
30
Хойлетт
30
Сандро
20
Хенри
32
Остин
11
Варгас
10
Азар
7
Рамирес
7
Рамирес
10
Азар
19
Коста
20
Шюррле
20
Шюррле
19
Коста
10
Виллиан
11
Дрогба
11
Дрогба
10
Виллиан
8
Фер
2
Траоре
2
Траоре
8
Фер
30
Хойлетт
25
Замора
25
Замора
30
Хойлетт
Остались в запасе
Челси
Куинз Парк Рейнджерс
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Мохамед Салах
ПВ
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Челси - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:40 (прямая)
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