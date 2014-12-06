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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Челси
Ньюкасл - Челси: обзор матча 06 декабря 2014
Ньюкасл
06.12.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Челси
57'
П. Сиссе
78'
П. Сиссе
83'
Д. Дрогба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Челси
Замена
М. Уильямсон
️️️️
С. Амеоби
83'
83'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
С. Фабрегас
Вторая желтая
С. Тэйлор
81'
80'
Желтая карточка
Д. Коста
79'
Желтая карточка
С. Фабрегас
ГОЛ! 2:0!
П. Сиссе
Пас отдал
М. Сиссоко
78'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
74'
67'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Виллиан
67'
Замена
Ф. Луис
️️️️
С. Аспиликуэта
64'
Желтая карточка
А. Шюррле
61'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Оскар
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
57'
Желтая карточка
С. Тэйлор
56'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Р. Кабелла
53'
Желтая карточка
М. Сиссоко
48'
Замена
Д. Анвик
️️️️
Р. Эллиот
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Оскар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-3-1-2
33
Эллиот
14
Дамметт
2
Колоччини
27
Тэйлор
22
Янмат
17
Сиссоко
24
Тиоте
4
Коулбэк
5
Кабелла
22
Перес
10
Амеоби
4-3-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
12
Оби Микел
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
33
Эллиот
31
Анвик
31
Анвик
33
Эллиот
10
Амеоби
5
Уильямсон
5
Уильямсон
10
Амеоби
5
Кабелла
61
Сиссе
61
Сиссе
5
Кабелла
3
Аспиликуэта
16
Луис
16
Луис
3
Аспиликуэта
8
Оскар
20
Шюррле
20
Шюррле
8
Оскар
10
Виллиан
11
Дрогба
11
Дрогба
10
Виллиан
Остались в запасе
Ньюкасл
Челси
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ньюкасл - Челси
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 15:40 (прямая)
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