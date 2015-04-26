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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 26 апреля 2015
Арсенал
26.04.2015, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
Желтая карточка
Н. Монреаль
90'
+4
Желтая карточка
С. Касорла
90'
+3
90'
+3
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Виллиан
90'
Замена
К. Зума
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
А. Рэмзи
89'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
О. Жиру
84'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Ф. Коклен
76'
71'
Желтая карточка
Б. Иванович
67'
Желтая карточка
Виллиан
46'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Оскар
Желтая карточка
Ф. Коклен
34'
23'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Рамирес
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ПП
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Оспина
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
2
Бельерин
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
7
Рамирес
18
Матич
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Азар
9
Жиру
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Жиру
13
Коклен
18
Уэлбек
18
Уэлбек
13
Коклен
10
Виллиан
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Виллиан
4
Фабрегас
4
Зума
4
Зума
4
Фабрегас
8
Оскар
11
Дрогба
11
Дрогба
8
Оскар
Остались в запасе
Арсенал
Челси
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Арсенал - Челси
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:25 (прямая)
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