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Челси - Сток Сити
Челси - Сток Сити: обзор матча 04 апреля 2015
Челси
04.04.2015, суббота, 19:30
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
39'
Э. Азар (П)
62'
Л. Реми
44'
Ч. Адам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Сток Сити
Желтая карточка
Д. Дрогба
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
П. Крауч
79'
Замена
Э. Питерс
️️️️
Ч. Адам
78'
Замена
П. Крауч
️️️️
С. Айрленд
69'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
66'
Желтая карточка
Ч. Адам
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Л. Реми
63'
62'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Диуф
ГОЛ! 2:1!
Л. Реми
Пас отдал
Э. Азар
62'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Коста
57'
Замена
Д. Коста
️️️️
Оскар
46'
45'
+3
Желтая карточка
С. Айрленд
44'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адам
Пас отдал
Д. Уолтерс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Азар
39'
31'
Желтая карточка
Р. Шоукросс
26'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
24
Кэхилл
20
Иванович
26
Терри
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
14
Реми
4-4-2
31
Бегович
17
Шоукросс
36
Уилсон
5
Кэмерон
2
Вольшайд
15
Н'Зонзи
16
Адам
7
Айрленд
12
Уилэн
92
Диуф
19
Уолтерс
14
Реми
7
Куадрадо
7
Куадрадо
14
Реми
Коста
11
Дрогба
11
Дрогба
Коста
8
Оскар
19
Коста
19
Коста
8
Оскар
16
Адам
33
Питерс
33
Питерс
16
Адам
7
Айрленд
15
Крауч
15
Крауч
7
Айрленд
92
Диуф
7
Арнаутович
7
Арнаутович
92
Диуф
Остались в запасе
Челси
Сток Сити
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Челси - Сток Сити
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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