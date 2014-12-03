Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 03 декабря 2014
Челси
03.12.2014, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Тоттенхэм
19'
Э. Азар
22'
Д. Дрогба
73'
Л. Реми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Тоттенхэм
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
С. Фабрегас
76'
74'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Э. Ламела
ГОЛ! 3:0!
Л. Реми
Пас отдал
С. Аспиликуэта
73'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Дрогба
67'
58'
Замена
Паулиньо
️️️️
Р. Мэйсон
57'
Замена
Н. Шадли
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
Н. Матич
49'
48'
Желтая карточка
В. Кирикеш
Замена
К. Зума
️️️️
Г. Кэхилл
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Оскар
22'
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Дрогба
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ПЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Набиль Бенталеб
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
10
Азар
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Виллиан
11
Дрогба
4-2-1-2-1
1
Льорис
21
Кирикеш
14
Вертонген
17
Фасио
4
Дэвис
8
Мэйсон
6
Бенталеб
12
Леннон
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
24
Кэхилл
4
Зума
4
Зума
24
Кэхилл
4
Фабрегас
12
Оби Микел
12
Оби Микел
4
Фабрегас
11
Дрогба
14
Реми
14
Реми
11
Дрогба
8
Мэйсон
18
Паулиньо
18
Паулиньо
8
Мэйсон
12
Леннон
89
Шадли
89
Шадли
12
Леннон
9
Ламела
9
Сольдадо
9
Сольдадо
9
Ламела
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Тоттенхэм
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+