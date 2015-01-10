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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 10 января 2015
Челси
10.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
43'
Оскар
59'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ньюкасл
84'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
83'
Замена
Рамирес
️️️️
Оскар
77'
Желтая карточка
Оскар
74'
Желтая карточка
Н. Матич
70'
65'
Желтая карточка
П. Дамметт
62'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Й. Гуффран
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Оскар
59'
57'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
45'
+1
Желтая карточка
М. Уильямсон
ГОЛ! 1:0!
Оскар
Пас отдал
Б. Иванович
43'
Замена
Ф. Луис
️️️️
С. Аспиликуэта
36'
Травма
С. Аспиликуэта
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ОП
6
Вурнон Анита
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
5
Реми Кабелла
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Ньюкасл
5
Любомир Шатка
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Харис Вучкич
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Чех
4
Зума
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
8
Оскар
10
Азар
4
Фабрегас
10
Виллиан
19
Коста
4-2-1-2-1
23
Крул
22
Янмат
5
Уильямсон
2
Колоччини
14
Дамметт
4
Коулбэк
6
Анита
17
Сиссоко
5
Кабелла
94
Гуффран
22
Перес
3
Аспиликуэта
16
Луис
16
Луис
3
Аспиликуэта
8
Оскар
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Оскар
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
94
Гуффран
10
Амеоби
10
Амеоби
94
Гуффран
17
Сиссоко
97
Ривьер
97
Ривьер
17
Сиссоко
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
5
Любомир Шатка
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Харис Вучкич
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Остались в запасе
5
Любомир Шатка
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Харис Вучкич
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Челси - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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