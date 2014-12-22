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Сток Сити - Челси
Сток Сити - Челси: обзор матча 22 декабря 2014
Сток Сити
22.12.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Челси
2'
Д. Терри
78'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Челси
90'
+3
Замена
К. Зума
️️️️
Э. Азар
90'
+3
Травма
Э. Азар
Желтая карточка
Д. Уолтерс
90'
85'
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Коста
Замена
У. Ассаиди
️️️️
М. Арнаутович
82'
80'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Виллиан
78'
ГОЛ! 0:2!
С. Фабрегас
Пас отдал
Э. Азар
Замена
Ч. Адам
️️️️
Д. Кэмерон
67'
Замена
М. Диуф
️️️️
П. Крауч
62'
Желтая карточка
Э. Питерс
53'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
19'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Терри
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
5
Джефф Кэмерон
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
9
Боян Кркич
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
33
Питерс
17
Шоукросс
5
Муниеса
27
Бардсли
5
Кэмерон
15
Н'Зонзи
9
Кркич
19
Уолтерс
15
Крауч
7
Арнаутович
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
26
Терри
20
Иванович
24
Кэхилл
18
Матич
12
Оби Микел
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
5
Кэмерон
16
Адам
16
Адам
5
Кэмерон
7
Арнаутович
24
Ассаиди
24
Ассаиди
7
Арнаутович
15
Крауч
92
Диуф
92
Диуф
15
Крауч
10
Азар
4
Зума
4
Зума
10
Азар
10
Виллиан
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Виллиан
19
Коста
11
Дрогба
11
Дрогба
19
Коста
Остались в запасе
Сток Сити
Челси
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Оскар
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сток Сити - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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