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АПЛ 2026/2027
Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 15 марта 2015
Челси
15.03.2015, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
11'
Д. Коста
19'
Д. Тадич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Саутгемптон
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Виллиан
83'
83'
Замена
Г. Пелле
️️️️
Ш. Лонг
82'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Замена
Л. Реми
️️️️
Оскар
81'
72'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Д. Тадич
72'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
Желтая карточка
Г. Кэхилл
68'
63'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Желтая карточка
Б. Иванович
62'
Замена
Рамирес
️️️️
Н. Матич
53'
30'
Желтая карточка
С. Мане
19'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тадич
Желтая карточка
Н. Матич
18'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Б. Иванович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
(К)
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Грациано Пелле
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
10
Азар
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Виллиан
19
Коста
4-2-1-2-1
17
Форстер
17
Клайн
6
Фонте
23
Алдервейрелд
5
Бертранд
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Мане
10
Тадич
7
Лонг
10
Виллиан
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Виллиан
18
Матич
7
Рамирес
7
Рамирес
18
Матич
8
Оскар
14
Реми
14
Реми
8
Оскар
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
10
Тадич
31
Джуричич
31
Джуричич
10
Тадич
7
Лонг
9
Пелле
9
Пелле
7
Лонг
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Флорин Гардош
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Челси - Саутгемптон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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