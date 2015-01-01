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Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 01 января 2015
Тоттенхэм
01.01.2015, четверг, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
5 : 3
Завершен
Челси
29'
Г. Кейн
42'
Д. Роуз
45+2'
Э. Таунсенд
53'
Г. Кейн
77'
Н. Шадли
18'
Д. Коста
60'
Э. Азар
85'
Д. Терри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
85'
ГОЛ! 5:3!
Д. Терри
Пас отдал
Б. Иванович
79'
Желтая карточка
С. Фабрегас
ГОЛ! 5:2!
Н. Шадли
Пас отдал
Г. Кейн
77'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
75'
71'
Замена
М. Салах
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Паулиньо
70'
Замена
Паулиньо
️️️️
Э. Таунсенд
65'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
64'
60'
ГОЛ! 4:2!
Э. Азар
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ! 4:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Н. Шадли
53'
46'
Замена
Рамирес
️️️️
Оскар
ГОЛ! 3:1!
Э. Таунсенд
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Роуз
42'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
29'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Оскар
Замена
М. Дембеле
️️️️
Р. Мэйсон
13'
Травма
Р. Мэйсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
6
Набиль Бенталеб
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
17
Фасио
2
Уокер
8
Мэйсон
6
Бенталеб
89
Шадли
24
Эриксен
25
Таунсенд
9
Кейн
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
18
Матич
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
19
Коста
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
25
Таунсенд
18
Паулиньо
18
Паулиньо
25
Таунсенд
8
Мэйсон
8
Дембеле
8
Дембеле
8
Мэйсон
8
Оскар
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Оскар
10
Виллиан
10
Салах
10
Салах
10
Виллиан
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
13
Михел Ворм
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 20:25 (прямая)
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