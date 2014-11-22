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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Бромвич
Челси - Вест Бромвич: обзор матча 22 ноября 2014
Челси
22.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
11'
Д. Коста
25'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Бромвич
Замена
Рамирес
️️️️
Виллиан
87'
84'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Г. Дорранс
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Д. Коста
83'
Замена
Л. Реми
️️️️
Оскар
79'
78'
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Бераино
Желтая карточка
Виллиан
74'
67'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
К. Бэйрд
29'
Красная карточка
К. Якоб
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
С. Фабрегас
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Оскар
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
11
Крис Брант
(К)
ЛП
8
Крейг Гарднер
ОП
22
Клаудио Якоб
ОП
29
Стефан Сессеньон
АП
18
Грэм Дорранс
ПП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
10
Азар
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Виллиан
19
Коста
4-2-2-1-1
12
Фостер
14
Уисдом
15
Доусон
15
Лескотт
22
Бэйрд
8
Гарднер
22
Якоб
18
Дорранс
11
Брант
29
Сессеньон
38
Бераино
10
Виллиан
7
Рамирес
7
Рамирес
10
Виллиан
19
Коста
11
Дрогба
11
Дрогба
19
Коста
8
Оскар
14
Реми
14
Реми
8
Оскар
22
Бэйрд
2
Гамбоа
2
Гамбоа
22
Бэйрд
18
Дорранс
7
Моррисон
7
Моррисон
18
Дорранс
38
Бераино
28
Аничебе
28
Аничебе
38
Бераино
Остались в запасе
Челси
Вест Бромвич
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Браун Идейе
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Браун Идейе
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Алан Ирвин
Статистика матча Челси - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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