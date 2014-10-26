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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 26 октября 2014
Манчестер Юнайтед
26.10.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Челси
90+4'
Р. ван Перси
53'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
Желтая карточка
Р. ван Перси
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
90'
+4
90'
+3
Вторая желтая
Б. Иванович
90'
+3
Замена
К. Зума
️️️️
Виллиан
90'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Э. Азар
88'
Желтая карточка
Э. Азар
Желтая карточка
М. Феллайни
76'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
Х. Мата
67'
67'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Оскар
65'
Желтая карточка
Б. Иванович
61'
Желтая карточка
Оскар
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
С. Фабрегас
50'
Желтая карточка
С. Фабрегас
39'
Желтая карточка
Н. Матич
22'
Желтая карточка
Д. Дрогба
Желтая карточка
Рафаэл
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
3-2-1-3-1
43
Де Хеа
17
Блинд
5
Рохо
6
Смоллинг
23
Шоу
2
Рафаэл
25
Феллайни
24
Янузай
64
Мата
11
Ди Мария
32
ван Перси
4-1-3-1-1
1
Куртуа
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
16
Луис
18
Матич
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Азар
10
Виллиан
11
Дрогба
64
Мата
21
Уилсон
21
Уилсон
64
Мата
10
Виллиан
4
Зума
4
Зума
10
Виллиан
10
Азар
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Азар
8
Оскар
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Оскар
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
1
Петр Чех
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 18:25 (прямая)
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