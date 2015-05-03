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АПЛ 2026/2027
Челси - Кристал Пэлас
Челси - Кристал Пэлас: обзор матча 03 мая 2015
Челси
03.05.2015, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
45'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Кристал Пэлас
Замена
Ф. Луис
️️️️
Э. Азар
90'
+1
Замена
К. Зума
️️️️
Виллиан
84'
78'
Желтая карточка
Д. МакАртур
70'
Замена
Я. Саного
️️️️
Д. Панчеон
61'
Замена
М. Келли
️️️️
Э. Мариаппа
61'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Д. Матч
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Х. Куадрадо
46'
45'
+2
Желтая карточка
Э. Мариаппа
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
45'
Пенальти не реализован!
Э. Азар
45'
Желтая карточка
Д. Терри
39'
Желтая карточка
Б. Иванович
27'
23'
Желтая карточка
С. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
25
Джоэл Уорд
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ОП
16
Джо Ледли
ОП
77
Джордон Матч
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ПВ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Челси
1
Петр Чех
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
7
Куадрадо
10
Азар
10
Виллиан
11
Дрогба
4-2-1-2-1
1
Сперони
5
Мариаппа
17
Делэйни
24
Данн
25
Уорд
11
МакАртур
16
Ледли
77
Матч
40
Панчеон
10
Заа
11
Боласи
10
Азар
16
Луис
16
Луис
10
Азар
10
Виллиан
4
Зума
4
Зума
10
Виллиан
7
Куадрадо
12
Оби Микел
12
Оби Микел
7
Куадрадо
5
Мариаппа
16
Келли
16
Келли
5
Мариаппа
40
Панчеон
9
Саного
9
Саного
40
Панчеон
77
Матч
39
Мюррэй
39
Мюррэй
77
Матч
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
1
Петр Чех
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 14:55 (прямая)
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