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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 11 февраля 2015
Челси
11.02.2015, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
89'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
Виллиан
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
89'
88'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Желтая карточка
Рамирес
88'
Желтая карточка
С. Фабрегас
88'
88'
Вторая желтая
Г. Бэрри
74'
Замена
К. Миральяс
️️️️
А. Леннон
74'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Р. Баркли
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Л. Реми
70'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Х. Куадрадо
69'
56'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
46'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
М. Бешич
23'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
14'
5'
Желтая карточка
М. Бешич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ОП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Стивен Нейсмит
ЛВ
18
Гарет Бэрри
ОП
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Чех
4
Зума
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
7
Рамирес
10
Азар
7
Куадрадо
10
Виллиан
14
Реми
4-2-1-2-1
1
Ховард
23
Коулмен
6
Стоунз
19
Ягиелка
16
Овьедо
18
Бэрри
17
Бешич
6
Баркли
12
Леннон
14
Нейсмит
9
Лукаку
10
Виллиан
24
Кэхилл
24
Кэхилл
10
Виллиан
7
Куадрадо
4
Фабрегас
4
Фабрегас
7
Куадрадо
14
Реми
11
Дрогба
11
Дрогба
14
Реми
6
Баркли
24
Гибсон
24
Гибсон
6
Баркли
17
Бешич
16
МакКарти
16
МакКарти
17
Бешич
12
Леннон
87
Миральяс
87
Миральяс
12
Леннон
Остались в запасе
Челси
Эвертон
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Челси - Эвертон
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:00 (прямая)
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