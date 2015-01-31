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АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 31 января 2015
Челси
31.01.2015, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
40'
Л. Реми
42'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Оскар
90'
+3
88'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Сильва
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
Л. Реми
86'
83'
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Виллиан
79'
76'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Фернандо
73'
Желтая карточка
Фернандо
52'
Желтая карточка
Д. Сильва
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Агуэро
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
Э. Азар
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
1
Петр Чех
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Куртуа
4
Зума
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
18
Матич
7
Рамирес
10
Азар
8
Оскар
10
Виллиан
14
Реми
3-4-1-1-1
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
4
Компани
3
Санья
5
Фернандо
5
Фернандиньо
3
Клиши
20
Милнер
21
Сильва
10
Агуэро
14
Реми
24
Кэхилл
24
Кэхилл
14
Реми
8
Оскар
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Оскар
10
Виллиан
11
Дрогба
11
Дрогба
10
Виллиан
5
Фернандо
8
Лэмпард
8
Лэмпард
5
Фернандо
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
21
Сильва
9
Йоветич
9
Йоветич
21
Сильва
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
1
Петр Чех
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
37
Исайя Браун
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая)
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