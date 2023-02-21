Салах повторил рекорд по голам в Лиге чемпионов среди африканских игроков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:3, перерыв).
Египтянин забил 44-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в турнире среди африканских футболистов.
Топ-5 лучших африканских бомбардиров в ЛЧ:
- Мохамед Салах – 44
- Дидье Дрогба – 44
- Самуэль Это′О – 30
- Садио Мане – 27
- Рияд Марез – 19
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