Салах повторил рекорд по голам в Лиге чемпионов среди африканских игроков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:3, перерыв).

Египтянин забил 44-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в турнире среди африканских футболистов.

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