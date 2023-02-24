Черчесов объяснил камбэк «Реала» с 0:2 на 5:2 в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:5). Англичане вели 2:0.

«У нас врач болеет за «Ливерпуль». Когда счeт стал 2:0, мы созвонились, и я ему сказал: «Если до перерыва 2:0 не останется, то вряд ли «Ливерпуль» выиграет». Так и случилось! У «Реала» есть качества, которые позволяют команде перевернуть любую игру. Плюс у «Ливерпуля» травмы, перестройка, что-то в механизме сломалось.

А у Мадрида присутствует командный дух, желание бороться за титул. Да и менталитет победителя ещe никто не отменял. Неслучайно они чаще всех выигрывали Лигу чемпионов», – сказал Черчесов.

Ответная игра – 15 марта в Мадриде.

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