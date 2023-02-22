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    Клопп: «Слава Богу, что «Ливерпуль» не играет с «Реалом» каждые три дня»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение от «Реала» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Реал» – одна из лучших команд мира. Слава Богу, что мы не играем с ними каждые три дня», – сказал Клопп.

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    Источник: сайт «Лвиерпуля»

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    22.02.2023 16:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1232

      mama1991 22 февраля, 17:53

      странно слышать от тренера Ливерпуля.... ладно тренер лейпцыга или другого колхоза, но Ливера?....... а вообще цикл ливера закончился.... пик был в 19ом когда лч выйграли, реал тогда только перестраивался после рона и зизу

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      Рейтинг: +2025

      jek718875 22 февраля, 17:20

      Жаль что Спартак не сыграет ни с одним, ни с другим

      0
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      Рейтинг: +54

      ARSENAL LONDONN > jek718875 22 февраля, 17:27

      А вы думаете что Спартак сыграет лучше что с Ливерпулем или Реалом что ли?))

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      Рейтинг: +819

      Таврида > jek718875 22 февраля, 17:33

      С Ливером сыграли... 0-7... Желаете повторить конфуз?

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      Рейтинг: +2025

      jek718875 > ARSENAL LONDONN 22 февраля, 18:04

      Ради спортивного интереса

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      Рейтинг: +2025

      jek718875 > Таврида 22 февраля, 18:05

      А может будет меньше 0-5,уже прогресс

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      Рейтинг: +819

      Таврида > jek718875 22 февраля, 18:24

      "А может будет меньше 0-5,уже прогресс"
      Реал на 2-5 отскочил, так что все может быть, бггг

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      Рейтинг: +819

      Таврида 22 февраля, 17:16

      Жаль, что «Ливерпуль» не играет с «Реалом» каждые три дня...

      1
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