Клопп: «Слава Богу, что «Ливерпуль» не играет с «Реалом» каждые три дня»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение от «Реала» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал» – одна из лучших команд мира. Слава Богу, что мы не играем с ними каждые три дня», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» вел 2:0.

У «Реала» дубли оформили Винисиус и Карим Бензема.

Ответная игра – через 3 недели в Мадриде.

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