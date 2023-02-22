Клопп: «Слава Богу, что «Ливерпуль» не играет с «Реалом» каждые три дня»

странно слышать от тренера Ливерпуля.... ладно тренер лейпцыга или другого колхоза, но Ливера?....... а вообще цикл ливера закончился.... пик был в 19ом когда лч выйграли, реал тогда только перестраивался после рона и зизу
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение от «Реала» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Реал» – одна из лучших команд мира. Слава Богу, что мы не играем с ними каждые три дня», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» вел 2:0.
- У «Реала» дубли оформили Винисиус и Карим Бензема.
- Ответная игра – через 3 недели в Мадриде.
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