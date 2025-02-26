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Дрогба обратился к «Галатасараю», встав на защиту Моуринью

Дидье Дрогба отреагировал на разборки между «Галатасараем» и главным тренером «Фенербахче» Жозе Моуринью.

  • В понедельник стамбульское дерби завершилось нулевой ничьей.
  • После матча «Галатасарай» обвинил португальского специалиста в расизме.
  • Клуб настаивает на возбуждении уголовного дела.
  • Моуринью на пресс-конференции сказал: «На скамейке соперника все прыгали как обезьяны».

«Дорогой «Галатасарай». Вы знаете, как я гордился тем, что носил желто-красную футболку, и как я люблю самый титулованный клуб Турции!

Мы все знаем, насколько страстным и жарким может быть соперничество, и мне посчастливилось испытать это на своем опыте.

Я видел недавние комментарии о Жозе Моуринью. Поверьте мне, я знаю Жозе уже 25 лет, и он не расист, и история (как прошлая, так и недавняя) это доказывает.

Давайте сосредоточимся на наших матчах, поддержим наших блестящих «львов» и выиграем чемпионат, чтобы приблизиться к пятой звезде.

Как мой «папа» может быть расистом? Да ладно, ребята», – написал Дрогба в соцсетях.

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Источник: твиттер Дидье Дрогба

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