Дрогба обратился к «Галатасараю», встав на защиту Моуринью

Дидье Дрогба отреагировал на разборки между «Галатасараем» и главным тренером «Фенербахче» Жозе Моуринью.

В понедельник стамбульское дерби завершилось нулевой ничьей.

После матча «Галатасарай» обвинил португальского специалиста в расизме.

Клуб настаивает на возбуждении уголовного дела.

Моуринью на пресс-конференции сказал: «На скамейке соперника все прыгали как обезьяны».

«Дорогой «Галатасарай». Вы знаете, как я гордился тем, что носил желто-красную футболку, и как я люблю самый титулованный клуб Турции!

Мы все знаем, насколько страстным и жарким может быть соперничество, и мне посчастливилось испытать это на своем опыте.

Я видел недавние комментарии о Жозе Моуринью. Поверьте мне, я знаю Жозе уже 25 лет, и он не расист, и история (как прошлая, так и недавняя) это доказывает.

Давайте сосредоточимся на наших матчах, поддержим наших блестящих «львов» и выиграем чемпионат, чтобы приблизиться к пятой звезде.

Как мой «папа» может быть расистом? Да ладно, ребята», – написал Дрогба в соцсетях.