Моуринью обвинили в расизме – ему грозит уголовное дело

«Галатасарай» после домашнего матча 25-го тура чемпионата Турции (0:0) выпустил заявление относительно высказываний главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью.

«С самого начала работы в Турции главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью постоянно выступал с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания перешли от аморальных комментариев к попросту бесчеловечной риторике.

Мы официально заявляем о своем намерении возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью, а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА.

Более того, мы будем неукоснительно придерживаться позиции, занятой «Фенербахче» – организацией, заявляющей о поддержке «образцовых моральных ценностей», – в ответ на предосудительное поведение их тренера», – говорится в заявлении «Галатасарая».

После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба соперника.

«Мне следует поблагодарить судью. В той ситуации, о которой я говорил, на скамейке соперника все прыгали как обезьяны. Если бы игру судил турецкий арбитр, Юсуф Акчичек получил бы карточку на 1-й минуте, а на 5-й мне пришлось бы его заменить», – сказал Моуринью.