«Я люблю вас всех. Я ухожу». Компани бросил микрофон во время прощальной речи

Защитник Венсан Компани «Манчестер Сити» обратился к болельщикам во время чемпионского парада.

«Вы – лучший клуб мира. Мне все равно, выиграете вы Лигу чемпионов или нет, – вы все равно лучший клуб мира. Запомните это навсегда.

Эти парни [показывает на одноклубников] усердно работают каждый день из года в год. Они – все, о чем вы мечтали.

А уйти я хотел бы вот так. Спасибо, я люблю вас всех, я ухожу», – сказал 33-летний бельгиец, бросив микрофон на пол.