«Я люблю вас всех. Я ухожу». Компани бросил микрофон во время прощальной речи

С таким багажом трофеев и на такой волне можно уходить с высоко поднятой головой. Ради такого случая и микрофон не жалко!
Защитник Венсан Компани «Манчестер Сити» обратился к болельщикам во время чемпионского парада.
«Вы – лучший клуб мира. Мне все равно, выиграете вы Лигу чемпионов или нет, – вы все равно лучший клуб мира. Запомните это навсегда.
Эти парни [показывает на одноклубников] усердно работают каждый день из года в год. Они – все, о чем вы мечтали.
А уйти я хотел бы вот так. Спасибо, я люблю вас всех, я ухожу», – сказал 33-летний бельгиец, бросив микрофон на пол.
- В сезоне-2018/19 Хосепа Гвардиолы выиграла Премьер-лигу, Кубок Лиги и Кубок Англии. В Лиге чемпионов «горожане» уступили «Тоттенхэму» на стадии 1/4 финала.
- Компани провел в манчестерском клубе 11 сезонов, выиграв 4 титула АПЛ, 4 Кубка Лиги и по 2 Кубка и Суперкубка Англии.
- Летом он станет играющим тренером «Андерлехта», за который выступал на молодежном уровне и в начале взрослой карьеры.