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    «Я люблю вас всех. Я ухожу». Компани бросил микрофон во время прощальной речи

    Защитник Венсан Компани «Манчестер Сити» обратился к болельщикам во время чемпионского парада.

    «Вы – лучший клуб мира. Мне все равно, выиграете вы Лигу чемпионов или нет, – вы все равно лучший клуб мира. Запомните это навсегда.

    Эти парни [показывает на одноклубников] усердно работают каждый день из года в год. Они – все, о чем вы мечтали.

    А уйти я хотел бы вот так. Спасибо, я люблю вас всех, я ухожу», – сказал 33-летний бельгиец, бросив микрофон на пол.

    • В сезоне-2018/19 Хосепа Гвардиолы выиграла Премьер-лигу, Кубок Лиги и Кубок Англии. В Лиге чемпионов «горожане» уступили «Тоттенхэму» на стадии 1/4 финала.
    • Компани провел в манчестерском клубе 11 сезонов, выиграв 4 титула АПЛ, 4 Кубка Лиги и по 2 Кубка и Суперкубка Англии.
    • Летом он станет играющим тренером «Андерлехта», за который выступал на молодежном уровне и в начале взрослой карьеры.

    Источник: Официальный Youtube-канал «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 22:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12894

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      С таким багажом трофеев и на такой волне можно уходить с высоко поднятой головой. Ради такого случая и микрофон не жалко!

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