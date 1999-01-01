Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Компани: «Манчестер Сити» не нужно сейчас зацикливаться на очках»

    Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:1).

    «Игра была превосходной, мы выглядели агрессивными при отборе мяча. Нам не нужно зацикливаться на очках сейчас. Мы знаем, что у нас есть потенциал, что мы хорошая команда.

    Последние несколько недель сказались на нашей гордости, но у нас есть все, чтобы играть, все зависит от нас», – сказал Компани.

    • «Манчестер Сити» набрал 47 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.
    • Два предыдущих матча АПЛ «Сити» проиграл – «Лестеру» (1:2) и «Кристал Пэлас» (2:3).

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106080
    #2
    Chernyi Lis
    76817
    #3
    Zenit-84
    76742
    #4
    Андрей Ермошин
    68977
    #5
    klifS
    63543
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru