Компани: «Манчестер Сити» не нужно сейчас зацикливаться на очках»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал результат матча 20 тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:1).

«Игра была превосходной, мы выглядели агрессивными при отборе мяча. Нам не нужно зацикливаться на очках сейчас. Мы знаем, что у нас есть потенциал, что мы хорошая команда.

Последние несколько недель сказались на нашей гордости, но у нас есть все, чтобы играть, все зависит от нас», – сказал Компани.