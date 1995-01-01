Зинченко: «Я плакал из-за ухода Компани»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своих эмоциях, когда узнал об уходе из клуба Венсана Компани.

«Я все еще учусь, и Венсан мне сильно помогал. За пределами поля, на поле, учил играть на этой позиции. Он брал меня после некоторых тренировок и работал со мной минут по 40, чтобы я стал играть лучше.

Никто не ожидал, что Компани уйдет. Я плакал, если честно. Мне бы хотелось поддерживать связь с Венсаном, для меня это настоящая живая легенда», – сказал Зинченко.