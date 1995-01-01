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    Зинченко: «Я плакал из-за ухода Компани»

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своих эмоциях, когда узнал об уходе из клуба Венсана Компани.

    «Я все еще учусь, и Венсан мне сильно помогал. За пределами поля, на поле, учил играть на этой позиции. Он брал меня после некоторых тренировок и работал со мной минут по 40, чтобы я стал играть лучше.

    Никто не ожидал, что Компани уйдет. Я плакал, если честно. Мне бы хотелось поддерживать связь с Венсаном, для меня это настоящая живая легенда», – сказал Зинченко.

    • 33-летний Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год.
    • 19 мая этого года клуб объявил об уходе бельгийца, который решил вернуться в «Андерлехт» и стать играющим тренером.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Simple it 42 минуты назад

      Бедный мальчик

      0
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      Рейтинг: +13437

      DOCTOR PENALTY 50 минут назад

      Не плачь, девчонка...

      0
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      Рейтинг: +1384

      Бухбух 54 минуты назад

      МС должен Компани памятник поставить.

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