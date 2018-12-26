Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    Витсель, Де Брюйне и Компани не сыграют с Россией в матче отбора к Евро-2020

    Сборная Бельгии огласила состав на матчи отборочного этапа к Евро-2020 с Россией (21 марта) и Кипром (24 марта).

    По причине повреждений в национальную команду не были вызваны защитник Венсан Компани и полузащитники Кевин Де Брюйне и Аксель Витсель.

    Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Кастелс («Вольфсбург»), Селс («Страсбур»).

    Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба – «Тоттенхэм»), Томас Вермален («Барселона»), Тома Менье («ПСЖ»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Дедрик Боята («Селтик»), Джейсон Денайе («Лион»), Брэндон Мехеле («Брюгге»).

    Полузащитники: Мусса Дембеле («Гуанчжоу Фули»), Янник Феррейра-Карраско («Далянь Ифань»), Насер Шадли («Монако»), Юри Тилеманс («Лестер»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Деннис Прат («Сампдория»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Эден Азар («Челси»), Торган Азар («Боруссия» М).

    Нападающие: Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дрис Мертенс («Наполи»), Миши Батшуайи («Кристал Пэлас»), Дивок Ориги («Ливерпуль»), Леандро Троссард («Генк»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»).

    Источник: Твиттер сборной Бельгии

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2019 15:59
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 20:48

      Для них это серьезных проблем не составит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      sergeIKAZ 15 марта, 18:03

      Не знаю, поможет ли это нашим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3738

      серега кашин 15 марта, 17:03

      наших от позора это не спасет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6053

      alex1951 15 марта, 16:57

      Это унижение российской сборной,в которой почти все ,,заслуженные мастера спорта,,
      а им подсовывают U-19 то ли U-21, нашли ,блин, спарринг партнера....
      Наказать! Кузькину Мать показать! Не устать.И в Казакстан за победой опять! Все по силам вам ребята ,это точно говорю,только бегать надо больше,я потом отблагодарю))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер 15 марта, 16:46

      Они ещё могут такую же команду набрать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 16:42

      Вынесут в одну калитку, может лысого идиота выпрут.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      solodealer > prezent2017 6 часов назад

      Вы, собственно, какого именно ЛЫСОГО ИДИОТА имеете в виду?))++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1017

      ivan-football-fan 15 марта, 16:35

      ...вы полагаете...НАМ ЭТО ПОМОЖЕТ?)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7920

      vladimir-7 > ivan-football-fan 15 марта, 16:48

      Сборная Бельгии поможет нам убрать лысого с тренерского
      мостика сборной России.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5347

      андрей андреев > vladimir-7 15 марта, 17:17

      Жалко другого лысого не поможет...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      solodealer > vladimir-7 6 часов назад

      ДА!!!!++

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      solodealer > андрей андреев 6 часов назад

      Да уж...этого лысого придётся как-то не только через футбол))++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 15 марта, 16:33

      Капзда у них состав в последние годы.Просто космос

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 15 марта, 16:04

      И без них есть кому играть с нами и быть фаворитами в матче.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru