Витсель, Де Брюйне и Компани не сыграют с Россией в матче отбора к Евро-2020

Сборная Бельгии огласила состав на матчи отборочного этапа к Евро-2020 с Россией (21 марта) и Кипром (24 марта).

По причине повреждений в национальную команду не были вызваны защитник Венсан Компани и полузащитники Кевин Де Брюйне и Аксель Витсель.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Кастелс («Вольфсбург»), Селс («Страсбур»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба – «Тоттенхэм»), Томас Вермален («Барселона»), Тома Менье («ПСЖ»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Дедрик Боята («Селтик»), Джейсон Денайе («Лион»), Брэндон Мехеле («Брюгге»).

Полузащитники: Мусса Дембеле («Гуанчжоу Фули»), Янник Феррейра-Карраско («Далянь Ифань»), Насер Шадли («Монако»), Юри Тилеманс («Лестер»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Деннис Прат («Сампдория»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Эден Азар («Челси»), Торган Азар («Боруссия» М).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дрис Мертенс («Наполи»), Миши Батшуайи («Кристал Пэлас»), Дивок Ориги («Ливерпуль»), Леандро Троссард («Генк»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»).