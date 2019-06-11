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Венсан Компани
Статистика
Венсан Компани - статистика
Завершил карьеру
10 апреля 1986 (40)
#4 | Защитник
191 см | 85 кг
Бельгия | ДР Конго
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Команда
И
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П
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Бельгия
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Бельгия
3 : 0
11.06.2019
Шотландия
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Бельгия
3 : 0
08.06.2019
Казахстан
1' - 90'
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