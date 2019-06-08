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    Венсан Компани - статистика

    Защитник
    Имя Венсан
    Фамилия Компани
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 191
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бельгия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2019 1' -90' Бельгия 3:0 Шотландия
    08.06.2019 1' -90' Бельгия 3:0 Казахстан
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