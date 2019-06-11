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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Бельгия - Шотландия
Бельгия - Шотландия: обзор матча 11 июня 2019
Бельгия
11.06.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 4 тур
3 : 0
Завершен
Шотландия
45+1'
Р. Лукаку
57'
Р. Лукаку
90+2'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Шотландия
ГОЛ! 3:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Д. Мертенс
90'
+2
Замена
Я. Карраско
️️️️
В. Компани
90'
Замена
Т. Вермален
️️️️
Т. Азар
90'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Ю. Тилеманс
78'
67'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Д. Расселл
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
57'
52'
Желтая карточка
С. Мактоминей
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Э. Азар
45'
+1
Желтая карточка
К. Де Брюйне
34'
32'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
16
Торган Азар
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум МакГрегор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
16
Джонни Расселл
ЦП
17
Оливер Бурк
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Томас Вермален
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Шотландия
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Скотт Бэйн
ВР
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
13
Грэм Шинни
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
0
Иммон Брофи
ЦФ
19
Марк МакНалти
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
4
Компани
15
Менье
8
Тилеманс
6
Витсель
10
Азар
7
Де Брюйне
16
Азар
9
Лукаку
4-5-1
1
Маршалл
2
О'Доннелл
4
Малгрю
16
Маккена
15
Тэйлор
8
МакГрегор
4
Мактоминей
17
Армстронг
16
Расселл
23
МакЛин
17
Бурк
16
Азар
3
Вермален
3
Вермален
16
Азар
4
Компани
11
Карраско
11
Карраско
4
Компани
8
Тилеманс
14
Мертенс
14
Мертенс
8
Тилеманс
17
Армстронг
20
Фрейзер
20
Фрейзер
17
Армстронг
16
Расселл
25
Форрест
25
Форрест
16
Расселл
Остались в запасе
Бельгия
Шотландия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Скотт Бэйн
ВР
13
Грэм Шинни
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
0
Иммон Брофи
ЦФ
19
Марк МакНалти
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Матс Селс
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
14
Стюарт Финдлей
ЦЗ
21
Джон МакЛафлин
ВР
21
Скотт Бэйн
ВР
13
Грэм Шинни
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
22
Лайам Палмер
ЦП
0
Иммон Брофи
ЦФ
19
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Бельгия - Шотландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
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Шотландия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
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20 ноября
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18 ноября
1
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
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