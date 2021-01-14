Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Венсан Компани
Главные новости
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
10
01:04
Примера. «Атлетико» покуражился над «Севильей» (6:1). У Депая и Мораты дубли
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
2
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
50
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Венсан Компани - новости
Защитник
Имя
Венсан
Фамилия
Компани
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
10 апреля 1986 (36 лет)
Рост
191
Вес
85
Статистика
Новости
Статьи
14 января 2021
13:32
Фото
Болельщики признали Азара иконой бельгийского футбола
6
17 августа 2020
13:10
Компани завершил карьеру футболиста
4
30 мая 2020
15:10
The Times: Компани отказался работать в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити»
20 декабря 2019
07:00
Фото
Ван Дейк, Азар и Кейн – в символической сборной десятилетия в АПЛ по версии BBC
6
12 сентября 2019
00:22
Прощальный матч Компани. Легенды «Манчестер Сити» сыграли вничью с легендами АПЛ
4
11 сентября 2019
19:29
Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы
7
23 августа 2019
06:47
Компани не будет играющим тренером «Андерлехта» во время матчей
22 июля 2019
11:51
Зинченко: «Я плакал из-за ухода Компани»
6
10 июля 2019
07:11
Насри – о переходе в «Андерлехт»: «Я хотел остаться в Европе, деньги для меня не на первом месте»
3
25 июня 2019
19:20
Компани – в адрес «Челси»: «Подписывайте Лэмпарда. Он – тот, кто вам нужен»
1
20 мая 2019
22:43
Фото
«Я люблю вас всех. Я ухожу». Компани бросил микрофон во время прощальной речи
6
19:44
«Манчестер Сити» рассматривает Магуайра на замену Компани
3
09:20
Фото
Зинченко – Компани: «Спасибо за все, что ты делал для меня»
19 мая 2019
13:37
«Андерлехт» объявил о возвращении Компани. Защитник будет играющим тренером
6
12:53
Компани – «Манчестер Сити»: «Я в долгу перед вами, парни!»
1
11:27
«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани
5
13 мая 2019
23:40
Компани: «Силва на 50% клоун, на 50% лидер. Когда это изменится, он может стать капитаном «Манчестер Сити»
3
7 мая 2019
08:13
Компани забивает в девяти сезонах АПЛ
06:46
Линекер: «Гол Компани должны признать лучшим в сезоне»
6
01:45
Видео
Агуэро – Компани после матча с «Лестером»: «Я орал тебе, чтобы ты не бил по воротам»
1
00:10
Гол Компани «Лестеру» – первый удар защитника в створ из-за пределов штрафной за пять лет
8
19 апреля 2019
11:52
Каждый игрок «Манчестер Сити» оплатит болельщикам автобус до Уэмбли на финал кубка Англии
5
25 марта 2019
07:21
Болельщики признали Компани лучшим защитником-легионером в истории АПЛ, Петера Шмейхеля – лучшим вратарем
3
15 марта 2019
15:59
Витсель, Де Брюйне и Компани не сыграют с Россией в матче отбора к Евро-2020
13
11 марта 2019
13:03
Компани: «Манчестер Сити» знает, что «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи в АПЛ»
1
14 февраля 2019
13:46
Daily Mail: Компани продлит контракт с «Сити» на сезон с сокращением зарплаты
9 января 2019
13:59
Гвардиола: «Хотел бы, чтобы Компани остался в «Сити». Он один из лучших центральных защитников, которых я видел»
1
4 января 2019
01:31
Клопп – о нарушении на Салахе: «Мне нравится Компани, но почему это не красная карточка?»
9
2 января 2019
23:18
Компани: «Я бы хотел, чтобы Де Брюйне был готов к оставшейся части сезона»
30 декабря 2018
20:31
Компани: «Манчестер Сити» не нужно сейчас зацикливаться на очках»
Предыдущая
1
2
3
4
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение