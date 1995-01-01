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    Агуэро – Компани после матча с «Лестером»: «Я орал тебе, чтобы ты не бил по воротам»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пообщался после матча 37 тура АПЛ против «Лестера» (1:0) с Венсаном Компани, своим партнером. Ударом из-за штрафной бельгиец принес победу.

    «Я орал тебе, чтобы ты не бил в той ситуации по воротам. «Не бей! Нет, Винни, нет!» – сказал аргентинец после финального свистка.

    • «Манчестер Сити» в следующем туре может оформить очередное чемпионство.
    • Компани пробил из-за пределов штрафной в створ впервые с декабря 2013 года.
    • Бельгиец выступает в «Сити» с 2008 года.

    Источник: Твиттер «Манчестер Сити»

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