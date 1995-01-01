Агуэро – Компани после матча с «Лестером»: «Я орал тебе, чтобы ты не бил по воротам»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пообщался после матча 37 тура АПЛ против «Лестера» (1:0) с Венсаном Компани, своим партнером. Ударом из-за штрафной бельгиец принес победу.

«Я орал тебе, чтобы ты не бил в той ситуации по воротам. «Не бей! Нет, Винни, нет!» – сказал аргентинец после финального свистка.