Агуэро – Компани после матча с «Лестером»: «Я орал тебе, чтобы ты не бил по воротам»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пообщался после матча 37 тура АПЛ против «Лестера» (1:0) с Венсаном Компани, своим партнером. Ударом из-за штрафной бельгиец принес победу.
«Я орал тебе, чтобы ты не бил в той ситуации по воротам. «Не бей! Нет, Винни, нет!» – сказал аргентинец после финального свистка.
- «Манчестер Сити» в следующем туре может оформить очередное чемпионство.
- Компани пробил из-за пределов штрафной в створ впервые с декабря 2013 года.
- Бельгиец выступает в «Сити» с 2008 года.