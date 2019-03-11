Компани: «Манчестер Сити» знает, что «Ливерпуль» выиграет все оставшиеся матчи в АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сказал, что его команда сохраняет спокойствие перед заключительным отрезком сезона.

«Мы не могли бы просить о большем на этом отрезке сезона, но мы все убеждены, что «Ливерпуль» победит в каждой из оставшихся игр до конца сезона.

Мы знаем, насколько огромна задача, стоящая перед нами: большие матчи еще впереди, и игры против любой команды являются сложными. Мы все расслаблены и спокойны, мы не витаем в облаках», – сказал Компани.

После 30-ти туров «Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «Ливерпуль» на одно очко.