Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод матча 21 тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2), в котором защитник «Сити» Венсан Компани сфолил на форварде Мохамеде Салахе.

«Мне очень нравится Венсан Компани, но почему это не красная карточка? Он последний и нарушает правила. Если он ударил бы Мо сильнее, то он пропустил бы остаток сезона. Это непросто для судьи, и он мог не увидеть этот эпизод так, как его увидел я», – сказал Клопп.

Компани получил желтую карточку за фол на Салахе.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 54 очками.

«Манчестер Сити» с 50 очками идет вторым.

Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ