Все умышленные нарушения должны караться КК, в том числе и так называемые тактические. Тогда футбол станет чище и травм у футболистов будет меньше.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод матча 21 тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2), в котором защитник «Сити» Венсан Компани сфолил на форварде Мохамеде Салахе.
«Мне очень нравится Венсан Компани, но почему это не красная карточка? Он последний и нарушает правила. Если он ударил бы Мо сильнее, то он пропустил бы остаток сезона. Это непросто для судьи, и он мог не увидеть этот эпизод так, как его увидел я», – сказал Клопп.
- Компани получил желтую карточку за фол на Салахе.
- «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 54 очками.
- «Манчестер Сити» с 50 очками идет вторым.
Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ