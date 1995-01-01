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    Клопп – о нарушении на Салахе: «Мне нравится Компани, но почему это не красная карточка?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод матча 21 тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2), в котором защитник «Сити» Венсан Компани сфолил на форварде Мохамеде Салахе.

    «Мне очень нравится Венсан Компани, но почему это не красная карточка? Он последний и нарушает правила. Если он ударил бы Мо сильнее, то он пропустил бы остаток сезона. Это непросто для судьи, и он мог не увидеть этот эпизод так, как его увидел я», – сказал Клопп.

    • Компани получил желтую карточку за фол на Салахе.
    • «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 54 очками.
    • «Манчестер Сити» с 50 очками идет вторым.

    Что мы увидели в главном матче сезона АПЛ

    Источник: BBC

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    Сегодня, 01:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      hovikh 26 минут назад

      Все умышленные нарушения должны караться КК, в том числе и так называемые тактические. Тогда футбол станет чище и травм у футболистов будет меньше.

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      Рейтинг: +4724

      Cules2013 1 час назад

      да не было там КК, хотя фол был неосторожный.

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