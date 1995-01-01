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    Линекер: «Гол Компани должны признать лучшим в сезоне»

    Экс-форвард сборной Англии и эксперт на ТВ Гари Линекер поделился эмоциями от увиденного гола в ворота «Лестера» в исполнении защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани.

    «Учитывая обстоятельства, премию за Гол сезона (прим. – Premier League Goal Of The Season) должны вручить Венсану Компани. Потрясающий момент в этом невероятном сезоне», – написал в своем твиттере Гари Линекер.

    • «Манчестер Сити» в текущем розыгрыше АПЛ победил каждую команду-соперницу по турниру хотя бы по разу.
    • Такого достижения футболисты Хосепа Гвардиолы добились второй сезон подряд.
    • «Горожане» в следующем туре может завоевать титул, тем самым защитив его.

    Источник: Твиттер Гари Линекера

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      В даль смотрящий 55 минут назад

      Скорей всего он будет золотым голом. У Ливера была надежда на Лестер.

      0
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      Рейтинг: +2200

      ivan-football-fan 1 час назад

      Не знаю насчёт "лучщего".... ВАЖНЕЙШИЙ точно.
      Очевидно, этот гол принёс МанСи чемпионство....
      Лестер был очень хорош и вполне мог наиграть на ничью...

      0
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      Рейтинг: +6611

      Cules2013 2 часа назад

      Слишком много хайпа - удар крутой получился, но, формально, это даже не чемпионский гол будет, т.к. ещё есть игра с Брайтоном, в которой нужно побеждать. Ну разве что чайки проиграют 0-1 из-за автогола)

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