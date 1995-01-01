Линекер: «Гол Компани должны признать лучшим в сезоне»

Экс-форвард сборной Англии и эксперт на ТВ Гари Линекер поделился эмоциями от увиденного гола в ворота «Лестера» в исполнении защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани.

«Учитывая обстоятельства, премию за Гол сезона (прим. – Premier League Goal Of The Season) должны вручить Венсану Компани. Потрясающий момент в этом невероятном сезоне», – написал в своем твиттере Гари Линекер.

«Манчестер Сити» в текущем розыгрыше АПЛ победил каждую команду-соперницу по турниру хотя бы по разу.

Такого достижения футболисты Хосепа Гвардиолы добились второй сезон подряд.

«Горожане» в следующем туре может завоевать титул, тем самым защитив его.