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    Компани: «Я бы хотел, чтобы Де Брюйне был готов к оставшейся части сезона»

    Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о восстановлении полузащитника Кевина Де Брюйне.

    «Мы все знаем о сильных сторонах Кевина и его способностях менять ход игры. Я не знаю, в каком он состоянии сейчас. Кажется, что он в порядке, но я думаю, что этому сезону еще есть что предложить нам. Если бы все зависло от меня, то я бы предпочел, чтобы Кевин был готов к оставшейся части сезона.

    Все настроены на «Ливерпуль», но будет еще много матчей, где он нам потребуется», – сказал Компани.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет завтра, 3 января.
    • Де Брюйне получил мышечную травму и пропустил матч прошлого тура.
    • По словам главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы, игрок может восстановиться к матчу с «Ливерпулем».

    Источник: Sky Sports

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