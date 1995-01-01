Компани: «Я бы хотел, чтобы Де Брюйне был готов к оставшейся части сезона»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о восстановлении полузащитника Кевина Де Брюйне.

«Мы все знаем о сильных сторонах Кевина и его способностях менять ход игры. Я не знаю, в каком он состоянии сейчас. Кажется, что он в порядке, но я думаю, что этому сезону еще есть что предложить нам. Если бы все зависло от меня, то я бы предпочел, чтобы Кевин был готов к оставшейся части сезона.



Все настроены на «Ливерпуль», но будет еще много матчей, где он нам потребуется», – сказал Компани.