Компани – в адрес «Челси»: «Подписывайте Лэмпарда. Он – тот, кто вам нужен»

Экс-капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о возможном назначении Фрэнка Лэмпарда в «Челси».

Ранее «Дерби Каунти» официально разрешил главному тренеру вести переговоры с клубом, за который он выступал в период 2001-2014.

«Подписывайте его. Он – тот, кто вам нужен. Я очень многому от него научился.

Он перешел в «Сити» в зрелом возрасте (в 2014 году, в 36 лет – прим. «Бомбардира»). Фрэнк был великолепным профессионалом и высоко поднял планку для всех нас. Я сейчас стараюсь действовать в похожей манере.

Лэмпард – естественный выбор для «Челси». Я полностью за», – цитирует бельгийца Daily Mail.