Компани – в адрес «Челси»: «Подписывайте Лэмпарда. Он – тот, кто вам нужен»

Экс-капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о возможном назначении Фрэнка Лэмпарда в «Челси».
Ранее «Дерби Каунти» официально разрешил главному тренеру вести переговоры с клубом, за который он выступал в период 2001-2014.
«Подписывайте его. Он – тот, кто вам нужен. Я очень многому от него научился.
Он перешел в «Сити» в зрелом возрасте (в 2014 году, в 36 лет – прим. «Бомбардира»). Фрэнк был великолепным профессионалом и высоко поднял планку для всех нас. Я сейчас стараюсь действовать в похожей манере.
Лэмпард – естественный выбор для «Челси». Я полностью за», – цитирует бельгийца Daily Mail.
- Прошлый сезон стал для англичанина дебютным в качестве тренера. «Дерби» занял 6-е место в регулярном сезоне Чемпионшипа и проиграл «Астон Вилле» (1:2) в матче за выход в Премьер-лигу.
- Компани покинул «Сити» после 11-ти лет выступлений и вступил в должность играющего тренера «Андерлехта».