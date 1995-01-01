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    Компани – в адрес «Челси»: «Подписывайте Лэмпарда. Он – тот, кто вам нужен»

    Экс-капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о возможном назначении Фрэнка Лэмпарда в «Челси».

    Ранее «Дерби Каунти» официально разрешил главному тренеру вести переговоры с клубом, за который он выступал в период 2001-2014.

    «Подписывайте его. Он – тот, кто вам нужен. Я очень многому от него научился.

    Он перешел в «Сити» в зрелом возрасте (в 2014 году, в 36 лет – прим. «Бомбардира»). Фрэнк был великолепным профессионалом и высоко поднял планку для всех нас. Я сейчас стараюсь действовать в похожей манере.

    Лэмпард – естественный выбор для «Челси». Я полностью за», – цитирует бельгийца Daily Mail.

    • Прошлый сезон стал для англичанина дебютным в качестве тренера. «Дерби» занял 6-е место в регулярном сезоне Чемпионшипа и проиграл «Астон Вилле» (1:2) в матче за выход в Премьер-лигу.
    • Компани покинул «Сити» после 11-ти лет выступлений и вступил в должность играющего тренера «Андерлехта».

    Источник: Daily Mail

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