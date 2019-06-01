«Дерби Каунти» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»

«Дерби Каунти» на своем сайте подтвердил, что клуб разрешает Фрэнку Лэмпарду вести официальные переговоры с «Челси».

«Надеемся, что «Челси» быстро завершит переговоры, учитывая приближающееся начало предсезонной подготовки. Клуб больше не будет комментировать данную тему, пока это не станет уместно», – говорится в заявлении «Дерби».