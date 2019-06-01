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    «Дерби Каунти» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси»

    «Дерби Каунти» на своем сайте подтвердил, что клуб разрешает Фрэнку Лэмпарду вести официальные переговоры с «Челси».

    «Надеемся, что «Челси» быстро завершит переговоры, учитывая приближающееся начало предсезонной подготовки. Клуб больше не будет комментировать данную тему, пока это не станет уместно», – говорится в заявлении «Дерби».

    • Ранее журналист Николо Скира утверждал, что «Челси» уже согласовал с Лэмпардом трехлетний контракт.
    • «Дерби» получит компенсацию в размере 4 миллионов фунтов за расторжение соглашения с тренером.
    • По информации ESPN, Лэмпард возглавит «Челси» на текущей неделе.

    Источник: Официальный сайт «Дерби Каунти»

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