Журналист Скира: «Челси» договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»

«Челси» согласовал контракт с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, в ближайшее время он возглавит клуб. Такую информацию сообщил журналист Николо Скира.
Контракт будет подписан сроком на три года. Предыдущим менеджером «Челси» был Маурицио Сарри, который ушел в «Ювентус».
- По данным The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович встретился с Лэмпардом и убедил его возглавить команду.
- «Челси» должен будет выплатить «Дерби» компенсацию 4 миллиона фунтов стерлингов за расторжение контракта с тренером.
- Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. С ним клуб трижды выиграл АПЛ, четырежды Кубок Англии, дважды Кубок лиги, а также по одному разу Лигу Европы и Лигу чемпионов.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport. Аудитория Скиры в твиттере - более 32 тысяч подписчиков.