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    Журналист Скира: «Челси» договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»

    «Челси» согласовал контракт с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, в ближайшее время он возглавит клуб. Такую информацию сообщил журналист Николо Скира.

    Контракт будет подписан сроком на три года. Предыдущим менеджером «Челси» был Маурицио Сарри, который ушел в «Ювентус».

    • По данным The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович встретился с Лэмпардом и убедил его возглавить команду.
    • «Челси» должен будет выплатить «Дерби» компенсацию 4 миллиона фунтов стерлингов за расторжение контракта с тренером.
    • Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. С ним клуб трижды выиграл АПЛ, четырежды Кубок Англии, дважды Кубок лиги, а также по одному разу Лигу Европы и Лигу чемпионов.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport. Аудитория Скиры в твиттере - более 32 тысяч подписчиков.

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