Журналист Скира: «Челси» договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»

«Челси» согласовал контракт с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, в ближайшее время он возглавит клуб. Такую информацию сообщил журналист Николо Скира.

Контракт будет подписан сроком на три года. Предыдущим менеджером «Челси» был Маурицио Сарри, который ушел в «Ювентус».