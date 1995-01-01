The Times: Абрамович убедил Лэмпарда возглавить «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард близок к назначению в «Челси», сообщает The Times.

По информации источника, экс-полузащитник накануне встретился с владельцем Романом Абрамовичем. Россиянин убедил его возглавить команду как минимум на два года. Ожидается, что клуб объявит о смене главного тренера в ближайшее время.

В июле 2018-го года лондонский клуб возглавил Маурицио Сарри. Под руководством итальянца команда заняла третье место в Премьер-лиге, проиграла финал Кубка Лиги и выиграла Лигу Европы.

Известно об интересе к Сарри со стороны «Ювентуса». Согласно ESPN, в его контракте прописано право ухода в случае выплаты компенсации от нового работодателя. По словам отца Сарри, соглашение до сих пор не расторгнуто.