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    The Times: Абрамович убедил Лэмпарда возглавить «Челси»

    Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард близок к назначению в «Челси», сообщает The Times.

    По информации источника, экс-полузащитник накануне встретился с владельцем Романом Абрамовичем. Россиянин убедил его возглавить команду как минимум на два года. Ожидается, что клуб объявит о смене главного тренера в ближайшее время.

    В июле 2018-го года лондонский клуб возглавил Маурицио Сарри. Под руководством итальянца команда заняла третье место в Премьер-лиге, проиграла финал Кубка Лиги и выиграла Лигу Европы.

    Известно об интересе к Сарри со стороны «Ювентуса». Согласно ESPN, в его контракте прописано право ухода в случае выплаты компенсации от нового работодателя. По словам отца Сарри, соглашение до сих пор не расторгнуто.

    • Лэмпард возглавил «Дерби» в мае 2018 года. Это первая команда в его тренерской карьере после окончания профессиональной в 2016.
    • Команда Лэмпарда финишировала на шестом месте в регулярном сезоне Чемпионшипа и проиграла «Астон Вилле» (1:2) в финале плей-офф за место в АПЛ.

    Источник: The Times

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