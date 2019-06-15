Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Отец Сарри: «Челси» еще не отпустил Маурицио. Даже он не знает, когда это произойдет»

    Итальянский блогер Джакомо Каролеи приехал в Фильине-Вальдарно, родной город главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, и спрашивал у местных жителей об уходе итальянца из клуба.

    Блогер встретил Америго Сарри, отца Маурицио, и задал вопрос о том, подписал ли его сын контракт с «Ювентусом».

    «Они еще не отпустили его. Даже он не знает, когда это произойдет. Надеюсь, он вернется в Италию», – ответил Америго Сарри. Его слова приводит Football Italia.

    • По последней информации, агент Сарри встретился с представителями «Ювентуса» и договорился о деталях контракта.
    • Теперь «Челси» должен отпустить тренера. По информации Sky Sports, английский клуб не сделает этого, пока не определится с тем, кто заменит Сарри в клубе.

    Источник: YouTube-канал Джакомо Каролеи

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2019 23:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71705
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru