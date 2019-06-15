Отец Сарри: «Челси» еще не отпустил Маурицио. Даже он не знает, когда это произойдет»

Итальянский блогер Джакомо Каролеи приехал в Фильине-Вальдарно, родной город главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, и спрашивал у местных жителей об уходе итальянца из клуба.

Блогер встретил Америго Сарри, отца Маурицио, и задал вопрос о том, подписал ли его сын контракт с «Ювентусом».

«Они еще не отпустили его. Даже он не знает, когда это произойдет. Надеюсь, он вернется в Италию», – ответил Америго Сарри. Его слова приводит Football Italia.