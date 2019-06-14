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    Sky Italia: агент Сарри встретился с представителями «Ювентуса». Тренер подпишет контракт по схеме «2+1»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к уходу из клуба. Sky Sports опубликовал видео, которое подтверждает переговоры тренера с «Ювентусом».

    В Милане прошла встреча, на которой присутствовал Фали Рамадани (агент Сарри) и два представителя «Ювентуса» Фабио Паратичи и Клаудио Кьеллини.

    Sky Italia сообщает, что Сарри подпишет двухлетний контракт с опцией продления еще на один год. Адвокаты итальянца сейчас находятся в Лондоне и ведут переговоры с «Челси». Они обсуждают детали расторжения контракта.

    • По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» заплатит «Челси» 5,6 миллиона евро за расторжение контракта с тренером.
    • Новым главным тренером английского клуба может стать Фрэнк Лэмпард.

    Источник: Sky Italia

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    14.06.2019 22:43
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