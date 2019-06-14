Sky Italia: агент Сарри встретился с представителями «Ювентуса». Тренер подпишет контракт по схеме «2+1»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к уходу из клуба. Sky Sports опубликовал видео, которое подтверждает переговоры тренера с «Ювентусом».

В Милане прошла встреча, на которой присутствовал Фали Рамадани (агент Сарри) и два представителя «Ювентуса» Фабио Паратичи и Клаудио Кьеллини.

Sky Italia сообщает, что Сарри подпишет двухлетний контракт с опцией продления еще на один год. Адвокаты итальянца сейчас находятся в Лондоне и ведут переговоры с «Челси». Они обсуждают детали расторжения контракта.