Sky Italia: агент Сарри встретился с представителями «Ювентуса». Тренер подпишет контракт по схеме «2+1»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к уходу из клуба. Sky Sports опубликовал видео, которое подтверждает переговоры тренера с «Ювентусом».
В Милане прошла встреча, на которой присутствовал Фали Рамадани (агент Сарри) и два представителя «Ювентуса» Фабио Паратичи и Клаудио Кьеллини.
#Calciomercato #Juventus— Sky Sport (@SkySport) June 14, 2019
#Juve-#Sarri ai dettagli
L'incontro tra #Paratici e #Ramadani
Video ESCLUSIVO#SkyCalciomercato #SkySport pic.twitter.com/DEMAPYt7Ha
Sky Italia сообщает, что Сарри подпишет двухлетний контракт с опцией продления еще на один год. Адвокаты итальянца сейчас находятся в Лондоне и ведут переговоры с «Челси». Они обсуждают детали расторжения контракта.
- По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» заплатит «Челси» 5,6 миллиона евро за расторжение контракта с тренером.
- Новым главным тренером английского клуба может стать Фрэнк Лэмпард.