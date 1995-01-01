Ди Марцио: «Ювентус» заплатит «Челси» за Сарри 5,6 миллиона

Официальный сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что «Ювентус» и «Челси» договорились о сумме компенсации английскому клубу за переезд Маурицио Сарри в чемпионат Италии при наличии действующего контракта.

Туринцы заплатят за Сарри 5,6 миллионов евро (5 миллионов фунтов). В сумму компенсации также войдут определенные бонусы в зависимости от успехов итальянца на новом месте работы.

Источник сообщил, что «Челси» остановился на кандидатуре Фрэнка Лэмпарда, работавшего в прошедшем сезоне в «Дерби Каунти».