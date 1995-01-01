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    Ди Марцио: «Ювентус» заплатит «Челси» за Сарри 5,6 миллиона

    Официальный сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что «Ювентус» и «Челси» договорились о сумме компенсации английскому клубу за переезд Маурицио Сарри в чемпионат Италии при наличии действующего контракта.

    Туринцы заплатят за Сарри 5,6 миллионов евро (5 миллионов фунтов). В сумму компенсации также войдут определенные бонусы в зависимости от успехов итальянца на новом месте работы.

    Источник сообщил, что «Челси» остановился на кандидатуре Фрэнка Лэмпарда, работавшего в прошедшем сезоне в «Дерби Каунти».

    • Ожидается, что 14 июня Сарри официально покинет «Челси».
    • «Ювентус» предложит итальянцу трехлетний контракт.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Portoz 1 час назад

      усе,челся будет середняком ,как и раньше

      0
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      Рейтинг: +939

      Dizayner 1 час назад

      как бы не пожалели потом

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