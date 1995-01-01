Sky Sports: «Дерби» начал переговоры о новом контракте с Лэмпардом. «Челси» еще не делал предложения тренеру

«Дерби» начал переговоры о новом контракте с Фрэнком Лэмпардом. Руководство клуба планировало обсудить с ним новое долгосрочное соглашение после окончания сезона. «Дерби» хочет строить клубную структуру вокруг этого тренера.

Sky Sports сообщает, Лэмпард – главный кандидат на замену Маурицио Сарри, который готов уйти из «Челси» в «Ювентус». При этом лондонский клуб еще не делал «Дерби» официального предложения по Лэмпарду.

Контракт тренера истекает через два года. «Челси» должен будет заплатить «Дерби» компенсацию 4 миллиона фунтов стерлингов за расторжение контракта.