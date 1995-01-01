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    Sky Sports: «Дерби» начал переговоры о новом контракте с Лэмпардом. «Челси» еще не делал предложения тренеру

    «Дерби» начал переговоры о новом контракте с Фрэнком Лэмпардом. Руководство клуба планировало обсудить с ним новое долгосрочное соглашение после окончания сезона. «Дерби» хочет строить клубную структуру вокруг этого тренера.

    Sky Sports сообщает, Лэмпард – главный кандидат на замену Маурицио Сарри, который готов уйти из «Челси» в «Ювентус». При этом лондонский клуб еще не делал «Дерби» официального предложения по Лэмпарду.

    Контракт тренера истекает через два года. «Челси» должен будет заплатить «Дерби» компенсацию 4 миллиона фунтов стерлингов за расторжение контракта.

    • Лэмпард работает в «Дерби» с прошлого года, с ним клуб вышел из Чемпионшипа в АПЛ.
    • Уход Сарри из «Челси» уже согласован, но лондонский клуб не объявит об этом, пока не найдет замену итальянцу.
    • Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. С ним клуб трижды выиграл АПЛ, четырежды Кубок Англии, дважды Кубок лиги, а также по одному разу Лигу Европы и Лигу чемпионов.

    Источник: Sky Sports

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