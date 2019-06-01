ESPN: «Челси» отпустит Сарри, если другой клуб выплатит компенсацию

Руководство «Челси» позволит главному тренеру Маурицио Сарри сменить команду, сообщает ESPN со ссылкой на собственный источник.

Считается, что итальянец сообщил директору Марине Грановской о желании вернуться в Италию. По информации ряда СМИ, главный претендент на Сарри – «Ювентус», который ранее покинул Массимилиано Аллегри после пяти лет работы.

Руководство лондонцев не будет возражать уходу Сарри по собственному желанию, если другой клуб выплатит компенсацию, прописанную в его контракте (около 5-ти миллионов фунтов).