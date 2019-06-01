Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    ESPN: «Челси» отпустит Сарри, если другой клуб выплатит компенсацию

    Руководство «Челси» позволит главному тренеру Маурицио Сарри сменить команду, сообщает ESPN со ссылкой на собственный источник.

    Считается, что итальянец сообщил директору Марине Грановской о желании вернуться в Италию. По информации ряда СМИ, главный претендент на Сарри – «Ювентус», который ранее покинул Массимилиано Аллегри после пяти лет работы.

    Руководство лондонцев не будет возражать уходу Сарри по собственному желанию, если другой клуб выплатит компенсацию, прописанную в его контракте (около 5-ти миллионов фунтов).

    • Сарри возглавил «Челси» в июле 2018 года, подписав контракт на два года с опцией продления еще на сезон.
    • Лондонцы финишировали на 3 месте в таблице АПЛ, проиграли в финале Кубка лиги и выиграли Лигу Европы.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2019 20:17
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7092

      Cules2013 18 часов назад

      Только вчера писали, что Челси согласен отпустить Сарри без компенсации, теперь уже 5 млн. Хм... так может и остаться в клубе, если Юве зажилит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      EsKamilio > Cules2013 18 часов назад

      5 вообще ни о чем, считай бесплатно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7092

      Cules2013 > EsKamilio 4 часа назад

      не нам чужое лаве считать, им виднее, о чём, или ни о чём)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77109
    #4
    zigbert
    71256
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru